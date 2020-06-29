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У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08
Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску.
Дивися повний текст У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08
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