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У НБУ назвали головні
тенденції на валютному ринку

У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08

У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску.

Дивися повний текст У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08

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