«Стрес від карантину і пандемії можна перенаправити в робочі досягнення, якщо правильно підійти до справи».
Дивися повний текст Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині і пробудити вулкан продуктивності.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:50
Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині...
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Дивися повний текст Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині і пробудити вулкан продуктивності.
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