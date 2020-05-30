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Максим Кріппа: як мотивувати
співробітників на карантині...

Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:50

Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині...

Пропонуємо до обговорення:
«Стрес від карантину і пандемії можна перенаправити в робочі досягнення, якщо правильно підійти до справи».

Дивися повний текст Максим Кріппа: як мотивувати співробітників на карантині і пробудити вулкан продуктивності.
R2
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