Немає жодних підстав вважати, що це змінить ситуацію на валютному ринку.
Дивися повний текст Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка міністра фінансів.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 18:07
Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка міністра фінансів.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:07
Уже увидели как за день на 40 коп, подрос а об отставке известно не было.
Посмотрим как будет завтра. Если ещё 40коп то это будет нехорошо.
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