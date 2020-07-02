RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи вплине на курс гривні
відставка Смолія - думка...

Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:07

Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Немає жодних підстав вважати, що це змінить ситуацію на валютному ринку.

Дивися повний текст Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка міністра фінансів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89063
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:07

Уже увидели как за день на 40 коп, подрос а об отставке известно не было.
Посмотрим как будет завтра. Если ещё 40коп то это будет нехорошо.
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:40

Потом он скажет,что его не так поняли:))))
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів
R2 » Чет 02 лип, 2020 14:38
5 237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 18:04
Попаданец
Правління НБУ відреагувало на заяву про звільнення Смолія
R2 » Чет 02 лип, 2020 10:37
5 142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 17:11
freeze
У Раді оцінили вплив відставки Смолія на гривню
R2 » Чет 02 лип, 2020 15:10
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 15:11
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25135)
02.07.2020 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.