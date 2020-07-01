Частка держборгу України до ВВП знизилася з 70% до 40% протягом 2014-2019 років.
Дивися повний текст Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до ВВП протягом 2014-2019 років.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18
Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до...
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Дивися повний текст Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до ВВП протягом 2014-2019 років.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18
Нехай краще розкажуть під що малювались держгарантії протягом останніх 10 років, яким чином консолідований борг раптом став держборгом. Спочатку створили проблему, а потім успішно її побороли.
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