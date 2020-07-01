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Чурій розповів, як змінювалася
частка боргу України до...

Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до...

Пропонуємо до обговорення:
Частка держборгу України до ВВП знизилася з 70% до 40% протягом 2014-2019 років.

Дивися повний текст Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до ВВП протягом 2014-2019 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

Нехай краще розкажуть під що малювались держгарантії протягом останніх 10 років, яким чином консолідований борг раптом став держборгом. Спочатку створили проблему, а потім успішно її побороли.
svyatoslav_hromyak
 
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