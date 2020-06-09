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За добу порушників вагових норм
оштрафували на €20 тисяч...

За добу порушників вагових норм оштрафували на €20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:21

За добу порушників вагових норм оштрафували на €20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
За добу 1 липня на дорогах України було перевірено 4 459 транспортних засобів; порушникам вагових норм нараховано 20 тис. євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:27

А сколько нарушений "порешали" на месте ?
sena_2008atp
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