За добу 1 липня на дорогах України було перевірено 4 459 транспортних засобів; порушникам вагових норм нараховано 20 тис. євро.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:21
За добу порушників вагових норм оштрафували на €20 тисяч...
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Дивися повний текст За добу порушників вагових норм оштрафували на €20 тисяч - Криклій.
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