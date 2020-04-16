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Тривожний сигнал: Євросоюз
відреагував на можливу...

Тривожний сигнал: Євросоюз відреагував на можливу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:25

Тривожний сигнал: Євросоюз відреагував на можливу...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз занепокоєний можливою відставкою голови НБУ Якова Смолія за наслідками ймовірного політичного тиску та висловлює сподівання, що влада України продовжить дотримуватися власних зобов’язань у реформах та у співробітництві з ЄС.

Дивися повний текст Тривожний сигнал: Євросоюз відреагував на можливу відставку голови НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:25

В чём тревога?ЕС потерял свою марионетку?Что позитивного сделал этот чиновник для Украины?Ничего.Поэтому господа европейцы не разгоняйте волны.
sena_2008atp
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