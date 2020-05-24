Корейський стартап Neopon анонсував випуск незвичайної моделі бездротових навушників з функцією «підгонки» чашок під користувача.
Дивися повний текст Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2 в ергономічному корпусі (фото).
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:37
Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2 в ергономічному корпусі (фото).
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