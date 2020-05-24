RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено «безрозмірні»
Bluetooth-навушники Neopon 2...

Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:37

Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2...

Пропонуємо до обговорення:
Корейський стартап Neopon анонсував випуск незвичайної моделі бездротових навушників з функцією «підгонки» чашок під користувача.

Дивися повний текст Представлено «безрозмірні» Bluetooth-навушники Neopon 2 в ергономічному корпусі (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено незвичайний електроскутер, що нагадує...
R2 » Пон 22 чер, 2020 16:47
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 16:47
sergeish
Представлено акумулятор, за допомогою якого... 1, 2
R2 » Нед 24 тра, 2020 12:14
13 1312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 12:07
arheops
Xiaomi випустить розумну розетку з Bluetooth (фото)
R2 » П'ят 03 січ, 2020 13:41
1 649
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 13:41
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.