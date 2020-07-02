В Україні з 1 липня підвищилися пенсії та прожитковий мінімум.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням прожиткового мінімуму.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:00
У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням прожиткового мінімуму.
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