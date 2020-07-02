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У Мінсоцполітики назвали головну
проблему з підвищенням...

У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:00

У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня підвищилися пенсії та прожитковий мінімум.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:00

Основной проблемой считать отсутствие денег.
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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