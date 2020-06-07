Всі магазини в Японії почали в обов'язковому порядку стягувати плату за пластикові пакети для упаковування куплених товарів.
Дивися повний текст В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:19
В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:19
По текущему курсу 2 иены это 51 копейка.
У нас же в супермаркетах продают пакеты по цене 2-3 грн (тот же Зелёный пакет АТБ, например). Т.е. японцы обскакали нас конкретно - тут тебе и забота об окружающей среде, и пакет купить совсем не дорого.
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