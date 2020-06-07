RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Японії почали стягувати
плату за пластикові пакети

В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:19

В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети

Пропонуємо до обговорення:
Всі магазини в Японії почали в обов'язковому порядку стягувати плату за пластикові пакети для упаковування куплених товарів.

Дивися повний текст В Японії почали стягувати плату за пластикові пакети.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89064
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:19

По текущему курсу 2 иены это 51 копейка.
У нас же в супермаркетах продают пакеты по цене 2-3 грн (тот же Зелёный пакет АТБ, например). Т.е. японцы обскакали нас конкретно - тут тебе и забота об окружающей среде, и пакет купить совсем не дорого.
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові...
R2 » Сер 01 лип, 2020 19:20
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 19:20
bklochok
ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту...
R2 » Сер 10 чер, 2020 19:06
1 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 19:06
l4567
Борги за воду почнуть стягувати колектори 1, 2
R2 » Нед 07 чер, 2020 17:46
16 1512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 23:38
ivanovdmitrich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18311)
03.07.2020 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.