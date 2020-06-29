|
|
Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 03:05
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Для ліквідації Нацкомфінпослуг буде створена спеціальна комісія.
Дивися повний текст Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89065
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 03:11
Для ликвидации комиссии будет создана специальная комиссия. Вслух и добавить нечего. "А что подумал Кролик никто не узнал потому, что он был очень воспитаный"
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему