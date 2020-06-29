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Зеленський ліквідував
Нацкомфінпослуг

Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 03:05

Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Для ліквідації Нацкомфінпослуг буде створена спеціальна комісія.

Дивися повний текст Зеленський ліквідував Нацкомфінпослуг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 03:11

Для ликвидации комиссии будет создана специальная комиссия. Вслух и добавить нечего. "А что подумал Кролик никто не узнал потому, что он был очень воспитаный"
moveton
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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