Після запуску ринку газу принцип ціноутворення не зміниться.
Дивися повний текст Ринок газу не змінить принцип ціноутворення \"хаб плюс доставка\" - облгаз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:23
Ринок газу не змінить принцип ціноутворення "хаб плюс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок газу не змінить принцип ціноутворення \"хаб плюс доставка\" - облгаз.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:23
А чому ТТF, робіть вже точка зрідження у США + доставка, чого так мелочитись.
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