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Ринок газу не змінить принцип
ціноутворення "хаб плюс...

Ринок газу не змінить принцип ціноутворення "хаб плюс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:23

Ринок газу не змінить принцип ціноутворення "хаб плюс...

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску ринку газу принцип ціноутворення не зміниться.

Дивися повний текст Ринок газу не змінить принцип ціноутворення \"хаб плюс доставка\" - облгаз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:23

А чому ТТF, робіть вже точка зрідження у США + доставка, чого так мелочитись.
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