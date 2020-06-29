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LG розробляє смартфон з екраном,
який можна скрутити (фото)

LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:55

LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG працює над проєктом «Project B», в рамках якого розробляється смартфон із екраном, який можна скрутити.

Дивися повний текст LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:55

Скоро выйдут смарты, которыми можно будет подтираться. Но зачем так извращаться? Зачем скручивать в трубочку и конвертиками складывать?
p_a_l
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