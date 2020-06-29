Компанія LG працює над проєктом «Project B», в рамках якого розробляється смартфон із екраном, який можна скрутити.
Дивися повний текст LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото).
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:55
LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото)
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Дивися повний текст LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити (фото).
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:55
Скоро выйдут смарты, которыми можно будет подтираться. Но зачем так извращаться? Зачем скручивать в трубочку и конвертиками складывать?
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