Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.
Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24
Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
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