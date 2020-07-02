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Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.
Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій
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R2
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24
Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?
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Igorten
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:37
Ну всё денежки теперь рекой потекут народу.... Киргуду бамбарбия
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viktor_torg
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53
Да нет же, это кот сел на свои же яйца и кричит от боли.
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sergey-2020
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:06
Igorten написав:
Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?
Схема одна и та же, только фигуранты разные. Каждый раз всё честнее и неподкупнее.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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