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Завдавала шкоди на 2 млрд
гривень щомісяця: СБУ викрила...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.

Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24

Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:37

Ну всё денежки теперь рекой потекут народу.... Киргуду бамбарбия
viktor_torg
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53

Да нет же, это кот сел на свои же яйца и кричит от боли.
sergey-2020
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:06

  Igorten написав:Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?


Схема одна и та же, только фигуранты разные. Каждый раз всё честнее и неподкупнее.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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