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Завдавала шкоди на 2 млрд
гривень щомісяця: СБУ викрила...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.

Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24

Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:37

Ну всё денежки теперь рекой потекут народу.... Киргуду бамбарбия
viktor_torg
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53

Да нет же, это кот сел на свои же яйца и кричит от боли.
sergey-2020
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:06

  Igorten написав:Они что одну и туже схему уж как 3й раз выявляют ?


Схема одна и та же, только фигуранты разные. Каждый раз всё честнее и неподкупнее.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:01

Ущерб 2 миллиарда в месяц, а убытков на 100 млн.
Это как?
За сутки воровали 100 млн. грн. из бюджета....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:30

когда я говорила одному "очень умному", что брали бы с предприятий 1% (отменили бы разницу по НДС), не ходили бы с проверками, не отмывали бы бабло, то мне было сказано, что я тупенька и НДС работает как часы ....... де*** блин.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:42

  anton_gms написав:Ущерб 2 миллиарда в месяц, а убытков на 100 млн.
Это как?
За сутки воровали 100 млн. грн. из бюджета....

Там же написано, 100 млн. это ущерб конкретно трёх фирм, директоров которых за яйца взяли. Они часть общей схемы которая воровала миллиарды.
Давайте угадаю, директора ненахожденцы ? ) или маргиналы ?
alex_dvornichenko
 
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