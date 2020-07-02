Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.
Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:24
Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:06
Схема одна и та же, только фигуранты разные. Каждый раз всё честнее и неподкупнее.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:01
Ущерб 2 миллиарда в месяц, а убытков на 100 млн.
Это как?
За сутки воровали 100 млн. грн. из бюджета....
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:30
когда я говорила одному "очень умному", что брали бы с предприятий 1% (отменили бы разницу по НДС), не ходили бы с проверками, не отмывали бы бабло, то мне было сказано, что я тупенька и НДС работает как часы ....... де*** блин.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:42
Там же написано, 100 млн. это ущерб конкретно трёх фирм, директоров которых за яйца взяли. Они часть общей схемы которая воровала миллиарды.
Давайте угадаю, директора ненахожденцы ? ) или маргиналы ?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:50
НДС нужно отменить, это всегда был и будет коррупционный налог, с ним связано множество схем. Его необходимо заменить простым налогом с продаж 5%.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:52
Re: Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила.
Мыши съели зерно, коты постоянно крали сметану.
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