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Завдавала шкоди на 2 млрд
гривень щомісяця: СБУ викрила...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:08

anton_gms - на то ж она и схема, чтобы никто не догадался )))
yalta1965
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