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Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:08
anton_gms - на то ж она и схема, чтобы никто не догадался )))
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yalta1965
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:05
Мабуть, СБУ були останніми в цій країні, хто дізнався про цю схему
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x-evier
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53
Уберите ПДВ (или понизите его и сделайте невозвратным) и будет всем хорошо.
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Delta7
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