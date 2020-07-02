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Завдавала шкоди на 2 млрд
гривень щомісяця: СБУ викрила...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:08

anton_gms - на то ж она и схема, чтобы никто не догадался )))
yalta1965
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:05

Мабуть, СБУ були останніми в цій країні, хто дізнався про цю схему
x-evier
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53

Уберите ПДВ (или понизите его и сделайте невозвратным) и будет всем хорошо.
Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:34

  Delta7 написав:Уберите ПДВ (или понизите его и сделайте невозвратным) и будет всем хорошо.
Увы, но нет и нет. НДС есть практически во всех странах и это налог на внутреннее потребление. Его нельзя заменить налогом с оборота из-за импортно-экспортных операций.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:42

ПДВ нужно убрать, а то что налоговики там влазили и будут влазить понятно каждому кто имеет дело с ПДВ.
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:50

Grover
ПДВ в Украине не нужно ничем заменять, его нужно убрать. полностью убрать, так как не выгодно производства открывать...все схемы и схемы. Схемы разрабатываются прямо в налоговой академии г. Ирпень.! Вдумайтесь ! Кому-то налог платить, а у кого-то схема! Какой бизнесс будет деньгами наполнятся какая система будет процветать? Вообще куда деньги идут, кто лучше найдет применение деньгам? тот кому они просто так достаются из налогов и схем или тот кто их производит производя продукт и технологию?. куда внимание уходит у людей?? страна превратилась в сточную канаву отбросов идей, противно работать, денег у народа нету они ПДВ отстаивают, бюджет им блин дорог который чиновники откатами растягивают.
golllmax
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  #<12
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