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Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:08
anton_gms - на то ж она и схема, чтобы никто не догадался )))
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yalta1965
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:05
Мабуть, СБУ були останніми в цій країні, хто дізнався про цю схему
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x-evier
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53
Уберите ПДВ (или понизите его и сделайте невозвратным) и будет всем хорошо.
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Delta7
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:34
Delta7 написав:
Уберите ПДВ (или понизите его и сделайте невозвратным) и будет всем хорошо.
Увы, но нет и нет. НДС есть практически во всех странах и это налог на внутреннее
потребление. Его нельзя заменить налогом с оборота из-за импортно-экспортных операций.
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Grover
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:42
ПДВ нужно убрать, а то что налоговики там влазили и будут влазить понятно каждому кто имеет дело с ПДВ.
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golllmax
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:50
Grover
ПДВ в Украине не нужно ничем заменять, его нужно убрать. полностью убрать, так как не выгодно производства открывать...все схемы и схемы. Схемы разрабатываются прямо в налоговой академии г. Ирпень.! Вдумайтесь ! Кому-то налог платить, а у кого-то схема! Какой бизнесс будет деньгами наполнятся какая система будет процветать? Вообще куда деньги идут, кто лучше найдет применение деньгам? тот кому они просто так достаются из налогов и схем или тот кто их производит производя продукт и технологию?. куда внимание уходит у людей?? страна превратилась в сточную канаву отбросов идей, противно работать, денег у народа нету они ПДВ отстаивают, бюджет им блин дорог который чиновники откатами растягивают.
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golllmax
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