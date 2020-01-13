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Кримінальну відповідальність
за нетверезе водіння скасовано

Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:44

Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані.

Дивися повний текст Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано.
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Главный наш наркоша решил подстраховать себя и своих слуг.
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