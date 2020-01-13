Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані.
Дивися повний текст Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:44
Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано
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Дивися повний текст Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано.
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