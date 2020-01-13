Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані.
Дивися повний текст Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:44
Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:50
"Слуги народу" можуть бухати та ганяти спокійно, гроші на штрафи видадуть з бюджету.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:01
Пьяницы уже было собрались бросить пить за рулём, а тут такой подарок от президента!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:25
Разочарование в действиях слуг народа уже зашкаливает, они во главе со своим лидером зеленским явно не оправдали, возложенных на них надежд. Слаживается впячатление, что Наша страна продолжает катиться в пропасть.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|