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Газ у постачальника "останньої
надії" буде в 2-3 рази...

Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55

Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...

Пропонуємо до обговорення:
Гарантованим постачальником для населення стане постачальник "останньої надії", проте вартість його газу буде в 2-3 рази дорожчою від ринкової.

Дивися повний текст Газ у постачальника \"останньої надії\" буде в 2-3 рази дорожчим.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55

Опять какие то страшилки. Рынка еще и близко нет, а уже нарисовали кучу проблем. Рты зашить, руки в гипс и на карантин ;) Кто этот поставщик "последней надежды", кто его доит, откуда цена на порядок, да и откуда в 2-3 раза ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:04

..а где они эти поставщики газа??.. кому на улице уже всучили флаера с прайсами и заманухами на "голубое" топливо??..о чем вообще речь?!...
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