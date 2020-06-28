Гарантованим постачальником для населення стане постачальник "останньої надії", проте вартість його газу буде в 2-3 рази дорожчою від ринкової.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55
Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ у постачальника \"останньої надії\" буде в 2-3 рази дорожчим.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55
Опять какие то страшилки. Рынка еще и близко нет, а уже нарисовали кучу проблем. Рты зашить, руки в гипс и на карантин ;) Кто этот поставщик "последней надежды", кто его доит, откуда цена на порядок, да и откуда в 2-3 раза ?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:04
..а где они эти поставщики газа??.. кому на улице уже всучили флаера с прайсами и заманухами на "голубое" топливо??..о чем вообще речь?!...
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:11
Всё,как всегда.Анархия.беспредел и вечная главная цель по-глубже залезть в карман потребителя.Это украинский рынок.Гордитесь пересичные.
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