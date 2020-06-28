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Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:34
2 - 3 раза это разница в нормах потребления)))
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Dikoy
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:02
Бомжи в Прибалтике хитро улыбнулись.
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finua
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:19
А где рынок транспортировщиков газа ? Иши эти монополистами останутся?
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GALeon
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