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Газ у постачальника "останньої
надії" буде в 2-3 рази...

Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:34

2 - 3 раза это разница в нормах потребления)))
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:02

Бомжи в Прибалтике хитро улыбнулись.
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:19

Re: Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...

А где рынок транспортировщиков газа ? Иши эти монополистами останутся?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 02:07

  Alex2007 написав:что-то мне подсказывает что 99% потребителей сразу же каким-то "чудным образом" и окажутся клиентами этого поставщика "последней надежды". Готовьте бабки, как говорится.

Как минимум по-умолчанию всем могут поставить этого поставщика (с автоматом повышенными в 2-3 раза тарифами). Хотите другого - пожалуйства, заплатите за "Отключение от старого поставщика", "подключение клиента к базе данных нового поставщика" и т.д. А там месяц-другой помахают низкими тарифами и тоже повысят.

Всё-таки каким жиром и схемами багата нефтегазовая отрасль. :mrgreen:
зачем это все так сложно, будет проще. "ваш поставщик не смог поставить газ в общую систему (т.к. не предоставил справку что в его газе не содержится асбеста), поэтому ваш потребленый газ мы пересчитаем по грабительским тарифам"
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:12

Не варто людей лякати 2, 3-кратним тарифом від ПОН. Цінова надбавка тарифу ПОН буде регулюватися державою. Я думаю, що надбавка не буде перевищувати 30% від ринкової ціни.
victor_logatskiy
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  #<12
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