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Газ у постачальника "останньої надії" буде в 2-3 рази...
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:34
2 - 3 раза это разница в нормах потребления)))
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Dikoy
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:02
Бомжи в Прибалтике хитро улыбнулись.
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finua
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:19
А где рынок транспортировщиков газа ? Иши эти монополистами останутся?
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GALeon
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Додано: Суб 04 лип, 2020 02:07
Alex2007 написав:
что-то мне подсказывает что 99% потребителей сразу же каким-то "чудным образом" и окажутся клиентами этого поставщика "последней надежды". Готовьте бабки, как говорится.
Как минимум по-умолчанию всем могут поставить этого поставщика (с автоматом повышенными в 2-3 раза тарифами). Хотите другого - пожалуйства, заплатите за "Отключение от старого поставщика", "подключение клиента к базе данных нового поставщика" и т.д. А там месяц-другой помахают низкими тарифами и тоже повысят.
Всё-таки каким жиром и схемами багата нефтегазовая отрасль.
зачем это все так сложно, будет проще. "ваш поставщик не смог поставить газ в общую систему (т.к. не предоставил справку что в его газе не содержится асбеста), поэтому ваш потребленый газ мы пересчитаем по грабительским тарифам"
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Diman
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Додано: Суб 04 лип, 2020 07:12
Не варто людей лякати 2, 3-кратним тарифом від ПОН. Цінова надбавка тарифу ПОН буде регулюватися державою. Я думаю, що надбавка не буде перевищувати 30% від ринкової ціни.
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victor_logatskiy
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:08
Украйина нэ Европа! Не чего придумывать бред, чтобы ободрать народ. Товаришч Ахматов топи - переходим на электричество!
Мне нравятся сноски на рынок в Европе, там не СССР. В разных странах разные цены!
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shkarapet
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