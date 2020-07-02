Елементом тиску він назвав часту публічну критику Нацбанку з боку Ради НБУ.
Дивися повний текст Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:06
Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском
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Дивися повний текст Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском.
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