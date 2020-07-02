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Смолій розповів, що він мав
на увазі під політичним тиском

Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:06

Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском

Пропонуємо до обговорення:
Елементом тиску він назвав часту публічну критику Нацбанку з боку Ради НБУ.

Дивися повний текст Смолій розповів, що він мав на увазі під політичним тиском.
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К сожалению, капитан первым покинул судно...
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