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В Києві на два місяці
обмежать рух Південним мостом

В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05

В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом

Пропонуємо до обговорення:
На Південному мосту у Києві на два місяці частково обмежують рух.

Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
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