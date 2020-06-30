На Південному мосту у Києві на два місяці частково обмежують рух.
Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05
В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:00
Ночью они будут проводить работы, а днем их машины и инструмент будут просто стоять в отгороженной полосе и точно так же мешать движению и создавать пробки.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53
Спасибо дорожникам, что взялись за мост. Сейчас на южном есть такие бугры, что на скорости и перевернешься.
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