RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Києві на два місяці
обмежать рух Південним мостом

В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05

В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом

Пропонуємо до обговорення:
На Південному мосту у Києві на два місяці частково обмежують рух.

Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:06

"текущий ремонт"
бесконечность
sal
 
Повідомлень: 3875
З нами з: 25.03.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:00

Ночью они будут проводить работы, а днем их машины и инструмент будут просто стоять в отгороженной полосе и точно так же мешать движению и создавать пробки.
slavixx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53

Спасибо дорожникам, что взялись за мост. Сейчас на южном есть такие бугры, что на скорости и перевернешься.
andrey_spec
 
Повідомлень: 159
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:26

Каждый год одно и тоже. Залейте нормальный бетон
aaggrruu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 06.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві 4G запустили ще на 8 станціях метро
R2 » П'ят 03 лип, 2020 23:16
1 20
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 23:16
vitoauto
У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові...
R2 » Сер 01 лип, 2020 19:20
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 19:20
bklochok
У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської...
R2 » Сер 01 лип, 2020 11:54
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 11:55
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.