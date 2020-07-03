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В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05
Пропонуємо до обговорення:
На Південному мосту у Києві на два місяці частково обмежують рух.
Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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R2
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:06
"текущий ремонт"
бесконечность
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sal
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:00
Ночью они будут проводить работы, а днем их машины и инструмент будут просто стоять в отгороженной полосе и точно так же мешать движению и создавать пробки.
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slavixx
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53
Спасибо дорожникам, что взялись за мост. Сейчас на южном есть такие бугры, что на скорости и перевернешься.
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andrey_spec
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:26
Каждый год одно и тоже. Залейте нормальный бетон
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aaggrruu
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:22
Год ковыряют несчастную развязку на въезде на Северный мост, год или полтора возятся с развязкой на Богатырской, тут ещё и Южный ограничат. Будем на левый берег часа по 3 ехать.
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smdtranz
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:26
andrey_spec написав:
Спасибо дорожникам, что взялись за мост. Сейчас на южном есть такие бугры, что на скорости и перевернешься.
спасібо
там ті бугри після їхнього "ремонту" два місяці тому. Хоча при кожному ремонті обіцяють, що то вже на роки 5-10.
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unicdima
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:28
smdtranz написав:
Год ковыряют несчастную развязку на въезде на Северный мост, год или полтора возятся с развязкой на Богатырской, тут ещё и Южный ограничат. Будем на левый берег часа по 3 ехать.
забув про частково перекритий Патона.
Лівий берег можна вже відділяти від Києва та робити окремим містом.
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unicdima
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