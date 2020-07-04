На Південному мосту у Києві на два місяці частково обмежують рух.
Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05
В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:00
Ночью они будут проводить работы, а днем их машины и инструмент будут просто стоять в отгороженной полосе и точно так же мешать движению и создавать пробки.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:53
Спасибо дорожникам, что взялись за мост. Сейчас на южном есть такие бугры, что на скорости и перевернешься.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:22
Год ковыряют несчастную развязку на въезде на Северный мост, год или полтора возятся с развязкой на Богатырской, тут ещё и Южный ограничат. Будем на левый берег часа по 3 ехать.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:26
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:28
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:04
Re: В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
Субота, всі мости стоять.
Що буде в понеділок?
Клічко лучшій мер.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:32
Они "взялись за мост" еще при Кучме наверное Тот "ремонт покрытия" ведут вечно. Присосались к кормушке под названием "на ремонт провала" и списывают бабло на это.
Один раз сделать качественно и 8-10 лет будет лежать асфальт, достаточно сравнить с соседним Дарницким мостом, как на нем качественно стыки сделаны и покрытие. Только на 8 году стало кое где разрушатся и то из-за несвоевременного его обслуживания.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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