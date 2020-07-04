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В Києві на два місяці
обмежать рух Південним мостом

В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:55

  EKO написав:Они "взялись за мост" еще при Кучме наверное :roll: Тот "ремонт покрытия" ведут вечно. Присосались к кормушке под названием "на ремонт провала" и списывают бабло на это.
Один раз сделать качественно и 8-10 лет будет лежать асфальт, достаточно сравнить с соседним Дарницким мостом, как на нем качественно стыки сделаны и покрытие. Только на 8 году стало кое где разрушатся и то из-за несвоевременного его обслуживания.

Качественно :D
Нема дурних :D
а тепер поки роблять Бандери то асфальт на Північному мосту розлісся, яма на ямі, доведеться і там перекладувати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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