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В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:55
EKO написав:
Они "взялись за мост" еще при Кучме наверное
Тот "ремонт покрытия" ведут вечно. Присосались к кормушке под названием "на ремонт провала" и списывают бабло на это.
Один раз сделать качественно и 8-10 лет будет лежать асфальт, достаточно сравнить с соседним Дарницким мостом, как на нем качественно стыки сделаны и покрытие. Только на 8 году стало кое где разрушатся и то из-за несвоевременного его обслуживания.
Качественно
Нема дурних
а тепер поки роблять Бандери то асфальт на Північному мосту розлісся, яма на ямі, доведеться і там перекладувати.
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unicdima
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