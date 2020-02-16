На електронному аукціоні OpenMarket виставлено житловий будинок із земельною ділянкою в місті Карлові Вари Чеської Республіки.
Дивися повний текст СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у Карлових Варах (фото).
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:24
СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у...
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Дивися повний текст СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у Карлових Варах (фото).
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