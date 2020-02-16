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СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
На електронному аукціоні OpenMarket виставлено житловий будинок із земельною ділянкою в місті Карлові Вари Чеської Республіки.
Дивися повний текст СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у Карлових Варах (фото)
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:24
интересно.
у кого это арестовали?
1752 год.
брат дракулы?
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Tabak
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:15
Tabak написав:
интересно.
у кого это арестовали?
1752 год.
брат дракулы?
А что нельзя купить и владеть имуществом построенным несколько веков назад?
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LOKY
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