RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СЕТАМ пустить з молотка
арештований елітний маєток у...

СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:24

СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у...

Пропонуємо до обговорення:
На електронному аукціоні OpenMarket виставлено житловий будинок із земельною ділянкою в місті Карлові Вари Чеської Республіки.

Дивися повний текст СЕТАМ пустить з молотка арештований елітний маєток у Карлових Варах (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89078
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:24

интересно.
у кого это арестовали?
1752 год.
брат дракулы?
Tabak
 
Повідомлень: 310
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:15

  Tabak написав:интересно.
у кого это арестовали?
1752 год.
брат дракулы?


А что нельзя купить и владеть имуществом построенным несколько веков назад?
LOKY
 
Повідомлень: 859
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, qazzax і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах...
R2 » Чет 02 кві, 2020 22:39
1 284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 22:39
amaxiuta
СЕТАМ виставив на продаж вживані авто від 5 тис. грн
R2 » Вів 25 лют, 2020 16:49
1 258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 16:49
alexander_khirhyalan
Львівські авіалінії пустили літак з молотка через...
R2 » Нед 16 лют, 2020 16:34
1 180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 16:34
air_inversion

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87379)
03.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.