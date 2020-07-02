|
|
У Мінфіні назвали суму платежів за держборгом у 2021 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Платежі з погашення та обслуговування державного боргу України в 2021 році орієнтовно становитимуть близько 600 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали суму платежів за держборгом у 2021 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89078
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02
Интересно какой бюджет Украины вообще будет в 2021 году???
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten
, qazzax
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор