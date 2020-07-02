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У Мінфіні назвали суму платежів
за держборгом у 2021 році

У Мінфіні назвали суму платежів за держборгом у 2021 році
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:01

У Мінфіні назвали суму платежів за держборгом у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Платежі з погашення та обслуговування державного боргу України в 2021 році орієнтовно становитимуть близько 600 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали суму платежів за держборгом у 2021 році.
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Интересно какой бюджет Украины вообще будет в 2021 году???
Галина441
 
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