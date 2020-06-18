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Без перескладань і штрафів
- наші водійські права...

Без перескладань і штрафів - наші водійські права...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06

Без перескладань і штрафів - наші водійські права...

Пропонуємо до обговорення:
Українські водійські посвідчення визнаватимуть в Туреччині. Цього тижня Кабінет міністрів ратифікував угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Дивися повний текст Без перескладань і штрафів - наші водійські права діятимуть ще в одній країні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06

Я по Турции и до этого с нашими правами свободно ездил! И не придирались к ним их полицаи если тормозили. Поэтому мне эта новость радостной не кажется. А да, это для тех кто ПМЖ выбирает... Вот о них наша власть заботится!!!
Radon
 
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