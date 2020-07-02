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Смолій про свою відставку: це протест та червона лінія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України повинен зберіть незалежність. Своєю відставкою голова НБУ Яків Смолій прагне застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:55
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