Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.
Дивися повний текст Рада звільнила голову Антимонопольного комітету.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:59
Рада звільнила голову Антимонопольного комітету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада звільнила голову Антимонопольного комітету.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:00
Браво!
Тедис занёс самому ЗЁ?
Это страна волшебства и полного отсутствия логики и последовательности. Цирк-шапито, с грусными клоунами!
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