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Рада звільнила голову
Антимонопольного комітету

Рада звільнила голову Антимонопольного комітету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:59

Рада звільнила голову Антимонопольного комітету

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Дивися повний текст Рада звільнила голову Антимонопольного комітету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:00

Браво!
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amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:57

А что в Украине работал амк.Все сделано правильно.Этот коррумпированный орган вообще надо разогнать.И президент принял верное решение.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:57

  sena_2008atp написав:А что в Украине работал амк.Все сделано правильно.Этот коррумпированный орган вообще надо разогнать.И президент принял верное решение.

Где вы его увидели?
Зе-Чмо
p_a_l
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