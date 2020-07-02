Після відставки Якова Смолія з посади голова Національного банку в нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії".
Дивися повний текст Рожкова назвала \"червоні лінії\" НБУ після відставки Смолія.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:04
Рожкова назвала "червоні лінії" НБУ після відставки Смолія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова назвала \"червоні лінії\" НБУ після відставки Смолія.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:05
“Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати, щоб президент, уряд та політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком”.
Какие-то противоречивые слова... Разводняк для приезжих...
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:31
sergnemo68, незалежність - це не тупий ігнор. Це коли останнє слово за тобою, особливо, коли тобі всяка "зелена" бездарність вимагає всякий брєд
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