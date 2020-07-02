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Рожкова назвала "червоні лінії"
НБУ після відставки Смолія

Рожкова назвала "червоні лінії" НБУ після відставки Смолія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:04

Рожкова назвала "червоні лінії" НБУ після відставки Смолія

Пропонуємо до обговорення:
Після відставки Якова Смолія з посади голова Національного банку в нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії".

Дивися повний текст Рожкова назвала \"червоні лінії\" НБУ після відставки Смолія.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:05

“Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати, щоб президент, уряд та політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком”.
Какие-то противоречивые слова... Разводняк для приезжих...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:31

sergnemo68, незалежність - це не тупий ігнор. Це коли останнє слово за тобою, особливо, коли тобі всяка "зелена" бездарність вимагає всякий брєд
apyvovar
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:12

apyvovar Слова незалежність и Украина - слова несовместимые! Колония....и тот же Зеленский и та же Рожкова и тот же Параша - это всего лишь марионетки в ловких и натруженых руках международных финансовых спекулянтов. Марионеток сменили - куловоды прежние. Не ведитесь на эту лобуду и пустые речи для ло_хов.
"Зри в корень"
(Козьма Прутков)
finuser370
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