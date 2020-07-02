П'ятниця продовжить тенденції цього тижня і буде надзвичайно складною на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41
Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною
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Дивися повний текст Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:42
Убрали петиного говнюка и все гадают какой говнюк следующий. Клоунада в действии.
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