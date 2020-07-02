RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: обстановка для
гривні залишиться складною

Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41

Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця продовжить тенденції цього тижня і буде надзвичайно складною на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: обстановка для гривні залишиться складною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89083
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:42

Убрали петиного говнюка и все гадают какой говнюк следующий. Клоунада в действии.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6927
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка...
R2 » Чет 02 лип, 2020 18:07
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 22:40
ketrax70
Міжбанк: день продавців "зі сталевими нервами"
R2 » Чет 02 лип, 2020 02:36
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 02:37
kovka_pod_zakaz
Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу
R2 » Сер 17 чер, 2020 22:56
1 469
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 22:56
Sam17a

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25145)
03.07.2020 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.